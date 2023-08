BMW reste en tête des immatriculations en juillet, dans un marché toujours en forte hausse

+32,5% en juillet, +35% depuis le début de l’année : le marché automobile belge affiche une santé insolente. Notre pays se place sur le podium des plus fortes évolutions en Europe, alors que la moyenne s’y situe à 17,8%. Mais plus que jamais, ce sont les véhicules professionnels qui tirent ces immatriculations vers le haut. Le mois dernier, ils ont représenté 68% des 34.669 enregistrements dans notre pays ! Le fait qu’il s’agisse bien d’immatriculations et non de chiffres de vente a également toute son importance. Ces chiffres témoignent surtout d’un retour à la normale dans la chaine d’approvisionnement et de production. Les quelques marques connaissant encore des problèmes à ce niveau étant les seules à connaitre une évolution négative ; Citroën à -10,78% et Honda à -41,73% notamment.