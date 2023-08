Plus de la moitié des acheteurs de voitures électriques regrettent leur achat en raison du coût de la recharge

Le réseau public toujours en cause

En réalité, cela semble surtout être l’opacité autour des tarifs pratiqués et de la disponibilité des bornes qui frustre les conducteurs d’électrique. Il regrettent le manque d’harmonisation et de transparence des tarifs aux bornes de recharge, le conducteur ne connaissant le montant final qu’à la fin de la recharge. L’offre est également source de déception, et découle directement du point précédent puisqu’il est compliqué de comparer les prix pour trouver l’option de recharge la moins chère. Enfin, l’accessibilité est la troisième pierre d’achoppement, les conducteurs regrettant qu’il soit "parfois difficile d'accéder au point de charge le plus avantageux parce qu'il faut télécharger une application, ou être client d'un opérateur de mobilité, ou encore être propriétaire d'une marque particulière de voiture".