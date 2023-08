Essai auto Honda e:Ny1 : Honda se jette dans l’arène du SUV électrique

Passé ce "détail", on découvre un véhicule qui s’apparente au HR-V, avec lequel il partage ses dimensions globales, certains panneaux de carrosserie et une partie de son habitacle. On retrouve donc une habitabilité arrière excellente, et un coffre de 361l dans la moyenne. Mais le nouveau venu repose sur une nouvelle plateforme dédiée à l’électrification sur laquelle seront construits les futurs modèles électriques de Honda.

Les différences avec le HR-V sont minimes, notamment ce bandeau lumineux sur toute la largeur à l'arrière. ©Honda

A bord, la différence est nettement plus flagrante avec ce grand écran central vertical de 15,1’’. Un écran toutefois décevant dans son exécution puisque la présentation reste très figée : le multimédia et la navigation dans le tiers supérieur ; le menu principal et les fonctionnalités du véhicule au centre ; et la climatisation en bas. Et impossible d’y déroger pour, par exemple, profiter de la navigation sur grand écran. De même, si le conducteur jouit d’une instrumentation numérique sur une dalle de 10,25’’, l’affichage des informations n’y est que peu personnalisable et la présentation presque austère.

L'habitacle est caractérisé par un grand écran central vertical, malheureusement très rigide dans ses possibilités. ©Honda

La touche Honda

Sur la route, ce e:Ny1 reste fidèle aux préceptes des modèles Honda thermiques. Il se montre gentiment dynamique et agréable à conduire lorsque la route se fait sinueuse. Les 150 kW (204 ch) se montrent toujours suffisants pour offrir des prestations nettes et précises grâce à la relative légèreté, 1.680 kg, dont fait preuve le SUV. Le confort et l’insonorisation aérodynamique sont également à souligner, malgré la présence d’un sifflement du moteur électrique dans les relances, avec la radio coupée comme durant notre essai en tous cas. On aurait par contre apprécié une régénération plus marquée pour profiter d’un mode de conduite à une seule pédale, toujours très agréable en ville.

Le e:Ny1 s'apparente à un HR-V électrique. ©Honda

Verdict











Si l’e:Ny1 ne déclenche pas le coup de cœur, il incarne une proposition agréable et, surtout, pas trop en rupture avec le thermique pour ceux qui veulent s’essayer à l’électrique. En revanche, pour un SUV compact facturé 47.860€, on espérait plus que les 412 km d’autonomie WLTP, même si ceux-ci semblent facilement atteignables en situation réelle et que l’équipement est fourni. Mais surtout, on attendait mieux que les 78 kW de puissance maximale de recharge, volontairement limités pour préserver la durée de vie de la batterie. Passer de 10 à 45% de batterie nécessite 45 minutes, ce qui constituera un frein pour les longs trajets.

Ses bons côtés

- Son comportement routier confortable et gentiment dynamique

- Son habitabilité et la qualité de son habitacle

- Son autonomie réelle fidèle au WLTP

Honda e:Ny1 Elegance

Longueur : 4,387 m

Largeur : 1,866 m

Hauteur : 1,584m

Volume du coffre : 361 l

Poids : 1 680 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 18,2 kWh/100km

Conso de l'essai : 16,4 kWh/100km

Puissance : 204 ch

Couple : 310 Nm

Vitesse max : 160 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 7,6 s

Batterie : 61,9 kWh nets

Autonomie (WLTP) : 412 km

Prix de base : 47.860 €