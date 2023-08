Fisker présente trois nouveaux modèles électriques, dont une compacte à moins de 30.000€

Les passages de roues muslés et les muscles tout en courbes de la Rönin ne sont pas sans rappeler feue la Karma. ©Fisker via Youtube (Capture d'écran)

Fisker Rönin

La nouveauté la plus exclusive, et aussi celle qui semble la plus éloignée d’un lancement commercial, est la Rönin. Ce grand roadster pour quatre personnes sonne un peu comme la descendante de la Karma du début des années 2010. Avec une ligne de toit basse, des arches de roues proéminentes et un aspect musclé certain. Cette grande GT à portières arrière antagonistes sera aussi le porte-étendard de la technologie de Fisker, et celle par qui la marque étrennera de nouvelles solutions. Elle devrait offrir plus de 1.000 chevaux et une autonomie de presque 1.000 km ! Il s’agit pour l’instant d’une maquette, dépourvue d’intérieur, ce qui ne laisse pas attendre une mise en production avant trois ans au mieux.

La Rönin est appelée à devenir le porte-étendard de Fisker, tant sur le plan des performances que de la technologie. ©Fisker via Youtube (Capture d'écran)

Fisker Alaska

Fisker est une marque américaine, et le revendique comme il se doit avec un pick-up. Baptisé Alaska, celui-ci n’est autre qu’un Ocean avec une benne arrière, dont il devrait reprendre les motorisations et batteries. Il est donc bien plus compact que les Ford F-150 Lightning, RAM 1500 REV et Tesla Cybertruck face auxquels il se positionnera "de facto". Le constructeur a trouvé une parade à sa longueur de chargement réduite face à ses concurrents : une cloison amovible derrière la banquette arrière qui permet, une fois celle-ci repliée, de charger les objets les plus longs jusque derrière les passagers avant. Son lancement est annoncé pour la fin de l’année 2024, sur son marché national en priorité.

L'Alaska est une déclinaison pick-up de l'Ocean, qui devrait être lancée dès la fin de l'année prochaine. ©Fisker via Youtube (Capture d'écran)

Fisker Pear : l’arme de séduction massive

La troisième nouveauté est sans doute la plus intéressante pour nous. Déjà annoncée, la Pear commence à prendre forme. Pear signifie "Personnal electric automotive revolution". A mi-chemin entre une compacte et un SUV compact, elle doit mettre la marque Fisker à la portée du plus grand nombre, avec un prix d’attaque annoncé à 29.000 dollars, soit 26.500€ environ au taux de change du jour. Le constructeur prouve ainsi que la production en Chine n’est pas une fatalité pour offrir des véhicules électriques à un prix concurrentiel, puisqu’après l’Ocean produit en Autriche et vendu 42.000€, celle-ci sera produite aux Etats-Unis.

La Pear sera produite sur une plateforme "utilisant 35% de composants en moins que l’actuelle", et sera dotée d’une transmission intégrale et d’une batterie généreuse lui assurant 480 km d’autonomie.

Par contre, s’il est déjà possible d’en réserver un exemplaire sur le site Fisker, son arrivée sur le marché n’est prévue qu’à la mi-2025.

Le coffre est particulièrement original: le panneau arrière pivote sous le plancher arrière pour donner accès au chargement. ©Fisker via Youtube (Capture d'écran)

Fisker E-Force

A leurs côtés, Fisker a également lancé le pack E-Force pour l’Ocean. Un pack taillé pour les aventuriers avec des protections périphériques supplémentaires, une garde au sol rehaussée, des pneus tout-terrain, des pare-chocs plus enveloppants et une imposante galerie de toit. Sa disponibilité, selon les marchés, est attendue au premier trimestre 2024.

Pour rappel, Fisker a commencé en juin dernier les livraisons des premiers Ocean aux Etats-Unis et sur certains marchés européens, Norvège, Allemagne, Pays-Bas et France en tête. En Belgique, le lancement est toujours annoncé d’ici la fin de l’année.