La voiture électrique subit de plein fouet la crise inflationniste : jusqu’à 23 % d’augmentation des prix en à peine un an ! (COMPARATIF)

Quinze ans après la commercialisation du premier roadster de Tesla, vendu autour des 100.000 euros à l’époque, difficile d’affirmer que le pari de la démocratisation des voitures électriques est réussi. Aujourd’hui, entre certains modèles à batteries et leur homologue à combustion, il existe un gap de parfois plus de 10.000 euros. Prenez, par exemple, la Peugeot 208. L’électrique (36.150) est aujourd’hui 78 % plus chère que l’entrée de gamme thermique (20.250 €). Chez Citroën, la C4 électrique (39.950 €) se vend 43 % plus cher que l’entrée de gamme thermique (27.900 €). Vous pouvez acheter deux Fiat 500 (15.950 € pièce) avec le prix à débourser pour une seule Fiat 500 électrique (33.790 € même si une version est vendue à 29.290 €).

Depuis les prix des voitures électriques sont donc loin d’avoir abordé le virage en descente. Pis, les voitures électriques, à l’instar de leurs pendants thermiques, ont subi de plein fouet la crise inflationniste précipitée par l’éclatement du conflit en Ukraine. La DH s’est essayée à la comparaison, et a évalué la différence de prix entre un même modèle électrique vendu en mai 2022 et en août 2023. Le résultat est implacable : en un peu plus d’un an, les voitures ont vu leur prix progresser de 7,7 %. “L’inflation énergétique entraîne une hausse considérable des coûts de production, nous confirmait récemment Karl Schuybroek, porte-parole de Renault Belgique. Les prix de l’acier et des composants électroniques, par exemple, ont considérablement augmenté. Et à cela s’ajoutent les prix liés au transport qui ont, eux aussi, explosé avec la hausse des carburants.”

Sur la cinquantaine de modèles analysés par nos soins, trois modèles ont conservé le même prix qu’en mai 2022 : l’Aiways U5, la Honda E et la Renault Twingo. Et seuls deux ont vu leurs prix baisser : les Tesla Model3 (-15 %) et Y (-18 %). Une baisse consentie par Elon Musk pour faire face à la concurrence chinoise, et notamment celle des BYD, dont l’ambition est, justement, de concurrencer la firme américaine.

En ôtant l’exception Tesla, le prix des voitures électriques aurait donc grimpé de 9,6 % en un peu plus d’un an, rendant un peu plus de tels engins inabordables pour les petits portefeuilles, malgré une inflation supérieure, alors que, chaque mois, des décisions sont prises pour sceller le sort de la voiture thermique.

Selon notre comparatif, certains modèles ont essuyé une hausse des prix démentielle. La Seres 3 a ainsi augmenté de 21,2 %, la Kia Soul a grimpé de 23,8 % et la Fiat 500 de 17,2 %.

Le prix des voitures éléctriques en août 2023

De quoi freiner l’engouement vers l’électrique ? Les chiffres communiqués par la fédération du secteur de la mobilité, Traxio, semblent prouver le contraire. Il faut dire que les mesures adoptées par le gouvernement fédéral, qui n’autorisera plus de déduction fiscale à 100 % que pour les voitures n’émettant plus de gaz polluants dans l’atmosphère à partir de 2026, forcent les entreprises à prendre le virage de l’électromobilité. “Au cours des six premiers mois de 2023, les immatriculations de voitures de neuves et d’occasion sont révélatrices de quelques faits marquants à propos du marché belge, commente Filip Rylant. Il est ainsi frappant que le marché belge du neuf est dominé par les entreprises/le leasing : 65 % des voitures neuves s’immatriculent au nom des entreprises assujetties à la TVA et seulement 35 % au nom de particuliers. En revanche, le marché d’occasion est à 89 % aux mains des particuliers.”

Sur le marché, spécifique, des voitures neuves électriques, la différence serait encore plus clivante : un modèle sur 10 nouvellement immatriculé l’est par un particulier, le reste l’étant par une société. Et la principale cause évoquée par les particuliers pour justifier leur manque d’intérêt envers l’électrique reste le prix d’achat du véhicule, jugé trop élevé. Alors que les différents gouvernements veulent accélérer le verdissement du parc automobile, ils risquent de faire face à une impasse lorsqu’incapables d’acheter une voiture électrique, les particuliers devront se débarrasser de leurs voitures thermiques jugées trop polluantes.

Selon les derniers chiffres publiés par la Febiac, la lente érosion du thermique semble s'accélérer. Alors que la voiture électrique (full électrique ou hybride) ne représentait que 14,3% des parts de marché en 2020, elle concernait 43% des ventes sur les six premiers mois de 2023. Selon les prévisions, il est hautement probable que d'ici la fin de l'année, il se vende davantage de voitures électriques que de modèles à combustion.