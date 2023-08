La nouvelle Fiat Panda électrique confirmée pour 2024

Dacia, Citroën, Renault, Volkswagen et désormais Fiat : tous ont lancé ou prévu de lancer une électrique « à moins de 25.000€ », tirant donc vers le bas le prix des voitures électriques, principal grief qui leur est le plus souvent formulé. Elle devrait s’inspirer de la Panda chez le constructeur italien, et vraisemblablement reprendre les dessous électriques partagés avec l’imminente Citroën C3. Il devrait donc enfin s’agir de la version de série du concept Centoventi dévoilé au Salon de Genève 2019 déjà. D’ailleurs, bien qu’il s’agisse toujours d’un concept, la voiture dispose déjà de son propre configurateur sur le site officiel de Fiat.