Le mythe des voitures volantes bientôt réalité ? Plusieurs projets se concrétisent (VIDEOS)

Mais si l’on avait fini par croire que les voitures volantes resteraient finalement un pur fantasme, des ingénieurs fous y croient encore. Plusieurs projets sont (bien) avancés. Il faudra toutefois encore des années avant qu’un tel véhicule soit homologué pour circuler sur nos routes : il faudra en effet légiférer, assurer la fiabilité des engins pour éviter d’éventuelles chutes libres, former les pilotes et créer un Code de l’air similaire au Code de la route.

Le rêve qu’une voiture volante finisse par percer notre ciel n’est toutefois plus si lointain. Petit tour d’horizon des projets les plus avancés, qui pourraient être particulièrement bienvenus pour mettre fin à la congestion automobile sur la route.

1. AirCar : la première voiture volante autorisée dans le ciel européen

Mis au point en Slovaquie, l’AirCar de Klein Vision est peut-être l’un des prototypes les plus avancés. En juin 2021, cette voiture de sport qui peut se transformer en avion en moins de trois minutes, selon son fabricant, a effectué un vol de 35 minutes entre les aéroports de Nitra et Bratislava à la fin du mois de juin 2021. Il s’agissait là, déjà, de son 142e vol. L’AriCar doit encore être peaufinée. Notamment au niveau du décollage puisqu’elle a encore besoin d’une piste de décollage de minimum 300 mètres pour s’envoler. La preuve que la voiture est fiable ? Les autorités slovaques li ont, pour la première fois en Europe, octroyé, en 2022, un certificat de navigabilité à une voiture volante. Cette voiture risque toutefois d’être inabordable pour le commun des mortels : son coût de production était de l’ordre de 2 millions d’euros en 2021.

2. La PAL-V Liberty

Dès 2012, les Néerlandais de PAL-V imaginent le futur de la voiture et développent un prototype davantage proche d’un ULM avec hélices que d’une voiture. Si le premier vol a déjà eu lieu en 2012, la société n’a jamais commercialisé cet aéronef. Depuis, les ingénieurs ont travaillé dur pour améliorer leur prototype. Et le modèle Liberty Pioneer, muni d’une carrosserie en fibre de carbone, a fait sensation au salon de Genève 2018. Le modèle, qui sera vendu aux alentours de 300.000 € dans les prochaines années et dont les hélices se replient en mode route, a déjà reçu son homologation pour la route en 2020. Mais n’a toujours pas reçu celle lui permettant de s’envoler.

3. Le Parajet Xplorer de Flying Car

Prenez un quad, équipez-le d’hélice et d’une voile d’ULM et vous obtiendrez le Parajet Xplorer de Flying Car. Le prototype a été l’un des premiers à effectuer un vol avec une “voiture” en 2009. Considéré avant tout comme un ULM, le Parajet Xplorer version 2022 a l’avantage de pouvoir rouler en “hors-piste”. Mais il n’est pas encore homologué sur nos routes.

4. Le projet Pégase

La France tente aussi son coup dans la course de la voiture volante. Avec le projet Pégase, de Vaylon, qui dit avoir pour objectifs de “concevoir, industrialiser et commercialiser un nouveau moyen de mobilité permettant de s’affranchir des contraintes routières et aéroportuaires.” Le véhicule, commercialisé depuis 2016 vise une homologation sur route (buggy) et dans les airs sous la catégorie des Ultra Légers Motorisés (ULM) et plus particulièrement celle des paramoteurs. “En tant qu’ULM, le Pégase s’affranchit des pistes d’aérodromes, et ainsi peut décoller et atterrir sur tout terrain avec l’autorisation du propriétaire.”

En 2017, un véhicule Pégase a réussi l’exploit de survoler la Manche, reliant la France à l’Angleterre en 45 petites minutes.

5. La voiture à hélices d’Alef

De son côté, Alef, une start-up américaine travaille depuis de longues années sur un modèle de voiture volante qui pourra utiliser les routes publiques. Et récemment, l’administration fédérale de l’aviation, agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles de l’aviation civile aux États-Unis, vient d’octroyer le feu vert pour faire des tests sur la route. La Flying Car pourra rouler à la fois sur la route et s’envoler. Elle dispose d’hélices et d’une autonomie de 320 kilomètres sur route et de 180 kilomètres en plein vol. Son prix : 300.000 dollars. Selon les prévisions, elle pourrait être commercialisée dès 2025.

6. Les “fausses” voitures volantes de Suzuki et Xpeng

Suzuki a annoncé en juin son intention de produire des voitures volantes, en partenariat avec SkyDrive. La “Flying Car” de l’entreprise n’a en réalité rien de la voiture de science-fiction qui pourra vous extirper des bouchons en en clin d’œil. Il s’agit de mini-hélicoptères personnels électriques de la taille d’une (grosse) voiture sans roues. D’où leur nom. Ceux-ci sont silencieux, capables de se poser “quasiment n’importe où”, peuvent voler jusqu’à 100 km/h et ont une autonomie d’environ 15 km.

Quant à Xpeng, son objectif premier est de concurrencer Tesla dans la course à l’électrification des véhicules. Mais ce futur géant de l’automobile n’hésite pas à emprunter des chemins aériens pour y arriver. Lors du salon de l’automobile de Munich, en 2021, le groupe chinois a présenté ce qui est déjà la cinquième génération de son Xpeng X2. Long de 4,97 m, large de 4,78 m, haut d’1,36 m et lourd de 760 kg (plus léger qu’une Twingo !), cette “voiture volante” sans roue entièrement électrique devrait pouvoir naviguer à 130 km/h durant 35 minutes à une altitude de 1000 mètres, assure le constructeur. L’entreprise chinoise Xpeng a toutefois testé son dernier prototype de taxi volant électrique, en 2022, dans les rues de Dubai.

7. Les taxis volants pour les JO de Paris

La firme allemande de Volocopter entend faire voler ses taxis volants à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, en août 2024. “Une dizaine de taxis volants électriques vont transporter des passagers”, avait indiqué dernièrement Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Les taxis volants ont d’ailleurs été les grandes vedettes du dernier salon du Bourget. Mais ce ne sont pas, à proprement parler, des voitures puisqu’ils n’ont pas de roues et ne sont pas voués à rouler.