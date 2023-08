Le nouveau Volkswagen California sera électrifié, et il arrive très bientôt

Au Caravan Salon de Düsseldorf (25/08-03/09), Volkswagen révèlera la nouvelle génération. Officiellement sous forme de concept. Mais il ne devrait pas falloir attendre très longtemps pour le découvrir en concessions puisque le constructeur annoncé déjà sa mise en production, à Hannovre.

Electrifié et connecté

Cette nouvelle génération de Multivan apportera encore son lot d’innovations pour « renforcer le concept de van utilisable au quotidien capable de se transformer en van prêt pour l’aventure en un clin d’œil ». Il ajoutera donc de nouvelles fonctionnalités pratiques à celles déjà existantes telles que les sièges et la table qui se rangent dans la hayon arrière, ou les stores enroulables intégrés aux montants. En plus bien sûr de tout l’équipement de « glamping » : kitchenette, frigo à alimentation autonome, tablette repliable, etc. Sans oublier bien sûr son toit relevable en toile.

VW présentera son nouveau California le 25 août. ©Volkswagen

Cette génération sera la première à être proposée en motorisation hybride rechargeable, issue du Multivan donc, et sera plus connectée que jamais. Volkswagen lui a développé une application dédiée, « Cali on tour », déjà compatible avec la version actuelle et dont les fonctionnalités seront encore renforcées.