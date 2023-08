Jeep célèbre les 30 ans de Jurassic Park avec un kit déco exclusif pour le Wrangler

Proposé directement par Jeep via le site Jeep Graphic Studio, le kit coûte 560 dollars, et comprend les stickers au centre et sur les flancs du capot, sur les ailes, les logos de portières et la poignée de portière latérale numérotée (sur les Wrangler et Wrangler Unlimited) ainsi qu’un médaillon avec un squelette de T-Rex en 3D pour le levier de vitesses. Et pour 100 dollars de plus, il est possible d’ajouter un insert "Grassy Island" pour le levier de la boîte de transfert.

Un kit incontournable pour les fans du film de Spielberg qui possèdent déjà l’un des modèles concernés. Mais attention, car seuls 100 kits seront imprimés !