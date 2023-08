Volty : la nouvelle plateforme belge dédiée au commerce de véhicules électriques

One-stop-shopping

Fort de ces tendances, Volty entend y contribuer en créant une place de marché digitale exclusivement consacrée aux produits d’e-mobilité. L’objectif est de réunir l’ensemble de la mobilité électrique sur sa plateforme en connectant différents acteurs. Les détaillants peuvent mettre en ligne leurs stocks de voitures, de motos, de vélos et de scooters électriques neufs et d'occasion. Les particuliers peuvent mettre en vente gratuitement leurs produits de mobilité électrique d'occasion. Une véritable place de marché pour les drones et les batteries est également en cours de développement. Cette plateforme "one-stop-shopping" permettra aux acheteurs de comparer beaucoup plus facilement.

Partenariats et levée de fonds

"Avec notre place de marché Volty, nous voulons accompagner l'accélération de l'électrification de tous les produits de mobilité et aider les consommateurs à avoir une vue d'ensemble claire de l'offre existante", déclare Lex Heremans, fondateur et actionnaire principal de Volty. "Par conséquent, nous travaillons actuellement à une levée de fonds de 500 000 euros".

Pour élargir rapidement son offre et construire un vaste réseau, Volty conclut de nombreux partenariats stratégiques. Elle a notamment conclu un partenariat avec CarFlow, une société informatique qui propose la gestion des stocks en ligne pour les concessionnaires automobiles en Belgique.

Test en Belgique, avant de voir plus grand

Volty est un concept évolutif. La Belgique sera le marché test, l'objectif étant de poursuivre le déploiement au Benelux et dans l'UE. "Notre objectif est de devenir une plateforme qui offre des solutions de mobilité globales, au lieu de considérer toutes les catégories d'e-mobilité séparément. Nous permettons aux consommateurs d’avoir une vue d'ensemble et de comparer différentes solutions sur une seule plateforme", explique Gianni Isella, Managing Partner de Volty.