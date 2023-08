Les voitures premium ne sont pas celles qui offrent le plus de satisfaction d’après une étude

©D.R.

Les "rationnelles" en tête

Les 10 premières places du classement établi à la suite de l’étude regroupent en effet quasi exclusivement des modèles généralistes, à l’exception notable du Lexus RX, troisième et seul représentant premium du top 10. On y trouve en revanche trois Kia : le Sorento, deuxième, l’EV6, septième, et la Ceed, dixième. Mais plus surprenant encore, on y voit surtout le Ford Ecosport (en sixième position), le Dacia Duster, quatrième, et la Citroën C4. Avec un taux de satisfaction de 93,39%, la Française est d’ailleurs la lauréate de cette étude en 2023. Cela démontre que les voitures simples et sans débauche de technologies tiennent leurs promesses auprès de leur clientèle. La Citroën ayant principalement séduit ses conducteurs par son confort, sa fiabilité et ses faibles coûts d’utilisation.

Et pour trouver la première premium allemande ? Il faut remonter à la 13ème place pour y voir… la BMW i3, avec un excellent score de 91,10%.

1. Citroën C4 (93,39%)

2. Kia Sorento (92,44%)

3. Lexus RX (92,15%)

4. Dacia Duster (91,15%)

5. Subaru Outback (91,13%)

6. Ford Ecosport (91,52%)

7. Kia EV6 (91,50%)

8. Toyota Prius (91,45%)

9. Mazda CX-5 (91,36%)

10. Kia Ceed (91,29%)

11. Hyundai Ioniq (91,19%)

12. Kia XCeed (91,19%)

13. BMW i3 (91,10%)

14. Skoda Kodiaq (91,05%)

15. Ford Kuga (90,99%)