5,7 m, écran de 55’’, 724 km d’autonomie : le nouveau Cadillac Escalade iQ repousse les superlatifs. Mais le verra-t-on chez nous ?

Son empattement de presque 3,50 m permet de caser une énorme batterie de 200 kWh (!) qui autorise une autonomie normalisée de quelque 725 km. Un record pour un véhicule qui ne semble pourtant pas aidé par son aérodynamisme. Le dynamisme devrait également être de mise grâce aux 761 ch et 1.064 Nm une fois le mode Velocity activé, qui l’envoie à 100 km/h en 5 secondes. Les roues arrière sont également directrices pour une meilleure agilité.

Le nouveau Cadillac Escalade électrique se joue des superlatifs ! ©Cadillac

Ecran de 55’’ et habitabilité record

Cet encombrement permet évidemment d’offrir énormément de place à bord. Sept places accueillantes pour des adultes et toujours un coffre de 670l, secondé si nécessaire d’un "frunk" sous le capot avant, d’une capacité de 345l, soit autant qu’une citadine européenne.

Et tant qu’à en mettre plein la vue, Cadillac a joué le jeu jusqu’au bout avec un tableau de bord où trône un écran incurvé de 55’’ sur toute la largeur ! Mais au cas où cela serait encore un peu limité, un second écran (heureusement plus petit) est également situé sur la console centrale. Et pour faire tourner le tout, la marque américaine s’appuie sur Google Automotive, permettant donc de profiter de l’ensemble des services du géant de la Silicon Valley.

Si l'écran principal de 55'' (avec Android Automotive) ne suffit pas, un second écran est prévu sur la console centrale. ©Cadillac

Chez nous aussi ?

Le Cadillac Escalade IQ sera proposé à partir de 130.000$ aux Etats-Unis. Mais arrivera-t-il chez nous ? La question mérite d’être posée. D’une part parce que les SUV américains ont leur part de fans en Europe, ce qui a récemment poussé l’importateur AEC à élargir son offre sur notre continent. Et d’autre part, parce que General Motors a annoncé son intention de revenir en Europe avec une gamme de produits électrifiés, à commencer par Cadillac. Reste à voir si son poids à vide ne constitue pas déjà un frein en soi. Un rapide calcul permet déjà d’estimer le poids de sa batterie à environ 800 kg. Et lorsqu’on sait qu’un Volvo EX90 avec une batterie de 107 kWh "seulement" pèse déjà 2.800 kg, on peut légitimement se demander si le poids total ne sera pas incompatible avec les 3.500 kg de masse maximale autorisée pour être conduit avec un permis B.