La Tesla Model 3 n’est plus la voiture électrique qui consomme le moins, d’après une étude allemande.

Ce constructeur, c’est Hyundai. C’est en effet l’Ioniq 6 qui a raflé la palme cette année, avec une consommation relevée à 15,5 kWh/100km lors du test. Bien aidée par sa ligne entièrement dictée par l’aérodynamisme, la berline s’est imposée devant sa petite sœur, la Kona, avec 16,7 kWh/100km. La Tesla Model 3 descend donc en troisième position désormais, avec 16,8 kWh/100km.

La ligne profilée profite directement à l'efficience, donc à l'autonomie. ©www.weigl.biz

Voilà qui confirme l’excellent travail réalisé par le groupe Hyundai-Kia en matière d’électrification. D’ailleurs, 5 voitures du Top 10 sont issues de ces deux marques. Aux deux Hyundai précitées s’ajoutent en effet la Kia e-Niro (17,9 kWh/100km) en 7ème position et les cousines techniques Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, neuvièmes et dixièmes.