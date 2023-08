Comparatif pneus moto : ContiRoadAttack 4 vs Michelin Road 6, qui remporte la palme ?

Bien que les prestations du Michelin R6 sous la pluie soient ce qui se fait de mieux, notre vainqueur moral est le ContiRoadAttack 4 parce qu’il rend le pilotage de notre CBR plus naturel et plus intuitif. Notons que sa carcasse se révèle aussi légèrement plus confortable que celle du Michelin. S’agissant de montée en température, nos mesures apportent aussi leur pierre à l’édifice : le CRA4 chauffe plus vite que le R6 (+14° en 2 km de route ; +8° pour le R6) mais sa température nominale de fonctionnement reste moindre (47° contre 53 pour le R6 après une douzaine de km). Cela pourrait expliquer pourquoi nos mesures d’usure donnent également un léger avantage au CRA4. Enfin, ce dernier reste le moins cher des deux puisqu’une monte complète reste sous la barre des 300 €, ce qui n’est pas le cas du Michelin.