Essai auto Dacia Jogger hybride : Pourquoi payer plus cher !?

A plus de 25.000€, ce Jogger Hybrid est la Dacia la plus chère jamais proposée. ©Dacia

L’agrément en prime

Si la consommation est contenue, l’agrément, lui, est remarquable. En l’utilisant « en bon père de famille » telle qu’elle a été pensée, la motorisation repasse très souvent en mode électrique, en ville et à vitesse réduite, mais pas seulement. Et c’est ce qui lui permet d’être aussi efficace en toutes circonstances. Sur la route, le Jogger n’est évidemment pas une sportive, mais le confort est d’un excellent niveau, et le comportement routier sécurisant en toutes circonstances. Seule la boîte automatique semble parfois hésiter sur le rapport à engager, donnant lieu à quelques à-coups.

Le comportement routier est plutôt agréable, et l'économie de carburant bien réelle ! ©Dacia

Equipement complet

Pour le reste, ce Jogger ne diffère guère des autres versions. Les plastiques majoritairement durs nous rappellent qu’on est bien à bord d’une voiture "pas chère", mais l’équipement n’a toutefois rien d’indigent. On y retrouve des sièges avant chauffants, un écran tactile pour le multimédia, la climatisation automatique, l’avertisseur d’angle mort ou la caméra de recul. Cette version hybride s’offre même le luxe d’une instrumentation numérique. Et elle est, comme les autres Jogger, proposée en version 5 ou 7 places.

Dacia Jogger Hybrid 140, gris schiste - Lisbonne, Portugal, le 9 fŽvrier 2023 - Photo: Greg / DPPI ©Dacia

Verdict











La cerise sur le gâteau, c’est que même avec toutes les options, ce Jogger ne vous coûtera jamais plus de 28.650€. Et si vous pouvez vous passer de quelques équipements, notamment la navigation avantageusement remplacée par votre smartphone via le support intégré à côté de l’écran central, eh bien la note peut baisser à 26.210€. Cela en fait bien sûr la plus chère des Dacia… mais aussi la moins chère des familiales full-hybrides du marché ! Du coup, si à ce prix vous avez une voiture polyvalente, à l’équipement complet, efficace sur la route et avec une motorisation efficiente et agréable, je vous renvoie à la question en tête d’article…

Ses bons côtés :

- Son moteur agréable et efficient

- Son espace intérieur

- Son équipement qui ne manque de rien

Dacia Jogger Hybrid 140

Longueur : 4,547 m

Largeur : 1,784 m

Hauteur : 1,691 m

Volume du coffre : 702-2094 l

Poids : 1 432 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 4,5l/100km

Conso de l’essai : 5,3 l/100km

Puissance : 140 ch

Couple : 205 Nm

Vitesse max : 167 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,8 s

CO2 : 108 g/km

Prix de base : 26.210 €