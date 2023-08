Opel présentera son futur au Salon IAA de Munich

Avec quelles nouveautés ?

On parle donc d’un crossover électrique. Jusque-là, rien de très original. Mais côté design, on remarque l’apparition d’un tout nouveau style de calandre qui intègre notamment tous les capteurs, radars, caméras et autres lidars liés aux assistances à la conduite. Si la calandre ne passe pas inaperçue, il est vrai que ces nombreux capteurs sont plutôt discrets. Opel nous parle également d’éléments aérodynamiques actifs, autrement dit, des volets qui s’ouvrent et se ferment en fonction des conditions de conduite pour améliorer l’autonomie.

Opel Experimental 2023 ©Opel

Pas d’écrans !

Mais la plus grosse surprise, véritablement, se cache à l’intérieur. L’habitacle n’est pas rempli d’écrans ! Et ça, ça nous change. Toutes les informations importantes sont projetées sur un affichage tête haute de nouvelle génération. Celui-ci sert également d’avertisseur d’angle mort, combiné avec un autre avertisseur visuel qui apparaitra au niveau des portières. Ce sera non seulement utile pour apercevoir les véhicules situés dans l’angle mort, mais aussi pour éviter de mettre un cycliste en danger en sortant du véhicule, par exemple.

Opel Experimental 2023 ©Opel

L’Opel Experimental sera présenté en première mondiale à l’occasion du Salon IAA de Munich qui se déroulera du 5 au 10 septembre prochain.