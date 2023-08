Essai scooter Honda Forza 350 : En perpétuelle évolution

Utile et serviable

Le style est rafraîchi, mais l'exceptionnelle praticité demeure. Par exemple, la bulle s'ajuste électriquement sur un débattement de 180 mm pour maximiser la liberté ou la protection contre le vent grâce à une commande à portée du pouce gauche. Une prise USB Type-C dans la boîte à gants offre un point de charge pratique, le fonctionnement keyless du scooter renforce encore la commodité de son utilisation urbaine et deux casques intégraux peuvent être rangés sous le siège. Il est également possible de partitionner l'espace de rangement pour y loger un casque et/ou un vêtement de pluie et un sac de taille moyenne.

23YM HONDA FORZA 350 ©Honda

Ville ou banlieue

Le châssis reste inchangé par rapport au modèle 2022, tout comme le moteur de 330cc à quatre soupapes, refroidi par eau, qui utilise la technologie HSTC (Honda Selectable Torque Control) pour maintenir l'adhérence du pneu arrière. Développant 21,5 kW et 31,5 Nm de couple, les performances sont solides sur toute la plage de régime, offrant une accélération vive et une vitesse de pointe de 137 km/h. Et, à partir d'un départ arrêté, le Forza 350 parcourt 200 mètres en 10,4 secondes. Le moteur atteint à la fois des performances environnementales et des caractéristiques de puissance élevées grâce à l'adoption complète de technologies de réduction des frottements.

Chiffres raisonnables

La consommation moyenne de maximum 4l/100 km et la capacité du réservoir de 11,7 litres permettent une autonomie potentielle de plus de 340 km, confirmée lors de notre essai en conduite mixte urbaine et autoroutière. Un embrayage automatique actionne une transmission V-Matic dont les rapports sont réglés pour une réaction rapide à basse vitesse, une accélération intelligente et une transmission finale par courroie. Le système détecte toute différence entre les vitesses des roues avant et arrière, calcule le rapport d'adhérence et contrôle le couple du moteur via l'injection de carburant afin de rétablir l'adhérence des roues arrière. Le système HSTC peut être activé ou désactivé à l'aide d'un interrupteur situé sur le guidon gauche. Un indicateur "T" clignote sur l'écran numérique lorsque le système est en train de gérer l'adhérence.

23YM HONDA FORZA 350 ©Honda

Verdict

Le Forza 350 est un outil polyvalent, plus versatile que le modèle 125cc, tout en conservant des performances contrôlables. Le tout dans un châssis assez compact pour se garer à peu près partout avec aisance.

Ses bons côtés

Son moteur

Sa selle confortable

Sa bulle réglable en mouvement

Le Honda Forza 350 en quelques chiffres :

Moteur : monocylindre, 4 temps, simple ACT et 4 soupapes, refroidi par eau

Cylindrée : 330cc

Puissance max : 29,24 ch (21,5 kW) à 7.500 tr/min

Couple max : 31,5 Nm à 5.250 tr/min

Transmission : V-Matic à courroie type V-Belt

Cadre : type ouvert tubulaire en acier

Suspension avant : fourche inversée ø 33 mm, déb 125 mm

Suspension arrière : double combiné-amortisseur, réglables en précharge (5 pos), déb130 mm

Frein avant : 1 disque ø 256 mm, étrier 2 pistons Nissin avec antiblocage ABS

Frein arrière : 1 disque ø 240 mm, étrier simple piston Nissin avec antiblocage ABS

Hauteur de selle : 780 mm

Réservoir : 11,7 litres

Poids (TPF) : 186 kg

Prix : 7.049 €