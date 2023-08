La gamme sportive de Mercedes accueille un nouveau membre

Cela fait plusieurs années que les amateurs de la Mercedes AMG GT, concurrente de la Porsche 911, attendent sa remplaçante. La voici ! Et, alors que l’AMG GT Coupé de première génération se voulait plutôt radicale, la deuxième mouture se montre beaucoup plus polyvalente. Tout d’abord, en option, elle reçoit deux sièges à l’arrière pour accueillir des enfants mesurant jusqu’à 1,5 mètre nous dit Mercedes-AMG. Ensuite, cette banquette arrière peut même se rabattre pour libérer un coffre avec une capacité allant jusqu’à 675 litres (321 litres banquette en place). On peut même ouvrir le hayon avec un système mains libres qui facilite le chargement et le déchargement. Plutôt pratique, pour une sportive ! Enfin, celle qui était autrefois une pure propulsion devient une quatre roues motrices avec le système variable 4Matic +. Ceci ajoute de la sérénité en conditions humides ou hivernales, mais aussi du poids car la version AMG GT 63 4Matic + Coupé pèse 1.970 kg ! Est-ce un poids digne d’une vraie sportive ? Réponse lors d’un prochain essai…