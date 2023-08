Essai auto BMW M3 Touring Faites des gosses !

Comme la berline, le break M3 reçoit la calandre à naseaux allongés à l'avant, et une musculature saillante. ©Enes Kucevic

Passons rapidement sur le style et l’intérieur, calqués l’un et l’autre sur la berline. Les muscles sont donc saillants sous tous les angles à l’extérieur. Et à bord on retrouve l’habitacle composé de deux écrans en enfilade adopté par la M3 depuis son dernier restylage.

Doublé écran, instrumentation digitale personnalisable, inserts en fibre de carbone, volant M avec raccourcis vers les modes de conduite préférés : l'ambiance est à la fois chic et, surtout, sportive. ©BMW

Sacrée M !

Moteur, action ! Il ne faut guère longtemps pour prendre la mesure du caractère de la M3 Touring. Hormis un amortissement très ferme, elle remplira parfaitement sa tâche de break au quotidien. Mais le plaisir vient surtout après avoir pressé les boutons rouges sur la jante du volant, raccourcis vers les paramétrages préenregistrés : moteur, direction, amortissement, boite de vitesses… Tout peut être paramétré à l’envi. Et en plaçant tous les éléments sur leur position la plus performante, cette M3 Touring est véritablement redoutable ! Elle devient alors hyper précise et très communicative, obéissant sans délai au doigt et à l’œil du conducteur. Chaque virage nous fait profiter du freinage mordant et des relances musclées, doublées d’une efficacité absolument irréprochable grâce au différentiel arrière actif et aux quatre roues motrices… à moins que vous n’ayez décidé de déconnecter les roues avant pour passer en propulsion ! Un choix à n’opérer que pour les pilotes aguerri qui pourront alors, sur circuit bien sûr, mesurer leurs performances en glisse via l’analyser de drift fourni.

L'efficacité routière et la précision de conduite sont redoutables ! ©Enes Kucevic

Verdict











Cette M3 est incontestablement l’un des breaks les plus sensationnels du marché ! Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’avoir des enfants pour en profiter. Mais si vous rêvez de rouler en M3 et invoquiez les contraintes de place qu’engendrent les enfants pour reporter les joies de la paternité ou de la maternité, vous n’avez désormais plus d’excuse ! Cette M3 Touring se montre aussi bestiale sur la route, et à peine 0,2 seconde moins performante sur le 0 à 100 km/h (en 3,5 secondes). Et ne coûte même pas 1.000€ de plus à configuration équivalente. Ah oui, mais ça fait 103.450€ TVAC. Bon, on peut rêver, non !?

Les puristes l'attendaient depuis longtemps. Enfin BMW apporte une réponse à l'Audi RS4 et à la Mercedes C63 AMG. ©Enes Kucevic

Ses bons côtés

- Son moteur musclé à tous les régimes et ses performances

- Son comportement routier à la fois pointu et accessible à tous

- Son espace intérieur, généreux pour tous et leurs bagages.

BMW M3 Touring

Longueur : 4,801 m

Largeur : 1,903m

Hauteur : 1,446 m

Volume du coffre : 500 – 1 510

Poids : 1 865 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 10,1 l/100km

Puissance : 510 ch

Couple : 650 Nm

Vitesse max : 280 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 3,5 s

Emissions CO2 (WLTP) : 229 g/km

Prix de base : 103 450 € TVAC