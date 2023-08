Salon de Munich 2023 : quels constructeurs seront les grands absents ?

Bien que nous souhaitions le meilleur aux organisateurs néerlandais du Brussels Auto Show 2024 et que la passion automobile continue à transpirer dans de nombreux foyers, les salons purement automobiles n’ont plus vraiment la cote en Europe. Aujourd’hui, on parle de salon de la mobilité, comme à Munich. Mis à part Opel (voir ci-dessous), vous n’y verrez pas le groupe Stellantis fort d’une vingtaine de marques (Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Maserati, Jeep, etc.). Même si Renault se rend à Munich, vous n’y verrez pas non plus Dacia, Alpine et Nissan. D’autres marques japonaises comme Mazda, Honda, Suzuki ou Toyota ne feront pas non plus le déplacement, tout comme Volvo ou encore Jaguar/Land Rover.