"Une logique assez bizarre": en Italie, un taxi gratuit pour les fêtards qui ne sont plus aptes à prendre la route !

Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a décidé de mettre en place un projet inédit. Financée par le Ministère de la Mobilité, une enveloppe de 60 000 € a été dégagée pour… offrir un retour en taxi aux fêtards qui ont trop bu. A la sortie de 6 grandes boîtes de nuit, ils pourront se soumettre, sur base volontaire, à un test d’alcoolémie. Ceux qui ont franchi la barre de 0,5 gr/l se verront alors raccompagné gratuitement en taxi.

Une politique que ne comprend pas vraiment Benoît Godart, responsable de communication de l’Institut Vias. “C’est une logique assez bizarre car elle fait passer le message que, quoi qu’il arrive, vous pouvez consommer autant d’alcool que vous voulez, on vous raccompagnera gratuitement à la maison. En Belgique, nous adoptons une approche inverse, qui vise à responsabiliser et récompenser ceux qui prennent l’engagement de ne pas boire quand ils prendront le volant. Ce n’est pas logique non plus que ces trajets en taxi soient financés par l’État, et donc pas les contribuables. Ceux qui ne boivent pas paieront pour que d’autres se saoulent…”

En Belgique, certaines initiatives, en collaboration avec les Responsible Young Drivers, ont déjà été développées, mais pas avec la même philosophie. “On a mis en place des dispositifs avec barrière à la sortie des discothèques pour empêcher les conducteurs positifs de reprendre la route, mais c’est toujours avec l’objectif de conscientiser les automobilistes à ne pas boire quand ils prennent le volant.”

Du côté des médecins italiens, on ne partage pas l’enthousiasme des patrons de discothèques. “C’est oublier tous les ravages de l’alcool sur la santé”, rappelle Gianni Testino, médecin spécialisé dans les problèmes d’alcool. Pour le psychiatre Paolo Crepet, c’est une injustice. “Les soûlards seront ramenés gratuitement à la maison alors qu’un malade du cancer doit payer son taxi pour aller suivre sa chimio. Et quand un jeune demandera à son père de venir le chercher en discothèque, il lui répondra : non, tu n’as qu’à boire un verre de plus pour qu’on te ramène.”