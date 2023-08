L’une des stars des camping-cars fait sa révolution !

Ford Transit Custom Nugget 2023. ©Ford

Le positionnement de la cuisine, maintenant en « L », a été revu pour offrir davantage d’espace : les occupants pourront profiter de 20% d’espace de travail supplémentaire. L’eau chaude est disponible de série. Grâce au panneau solaire en option, quelques accessoires, comme le frigo, pourront être alimentés d’une manière durable.

Ford Transit Custom Nugget 2023. ©Ford

De série, le Ford Transit Custom Nugget intègre maintenant des chaises et une table délicatement rangés à l’intérieur de la porte arrière. Tout a été conçu et pensé avec Westfalia, l’un des spécialistes reconnus du camping-car.

Citons aussi un nouvel écran tactile au cœur du van, permettant de contrôler les éclairages, le niveau de la batterie, la température, etc. C’est aussi via cet écran qu’on pourra notamment commander le nouvel éclairage d’ambiance et l’inclinomètre intégré afin de s’assurer que le véhicule soit bien à plat.

Ford Transit Custom Nugget 2023. ©Ford

Possibilité d’électrification

D’abord proposé en 2.0 litres Diesel de 150 ch avec boîte manuelle et 170 ch avec boîte auto 8 rapports, le Nugget sera pour la première fois proposé en version hybride rechargeable de 232 ch dans les prochains mois. D’autres motorisations devraient également renforcer le catalogue avec, notamment, des transmissions 4x4 lui permettant de s’aventurer partout aisément.

Les premières livraisons auront lieu au printemps 2024 pour un tarif à partir de 55 400 € HTVA.

Ford Transit Custom Nugget 2023. ©Ford

Quelles taxes pour un camping-car ?

Rappelons, pour terminer, qu’après avoir pensé augmenter sévèrement les taxes des camping-cars, en mars dernier, le gouvernement wallon est revenu sur sa décision. Concrètement, les taxes liées à ces véhicules restent inférieures à celles des voitures : 35% du montant de la taxe de mise en circulation (TMC, calculée selon la puissance du moteur en kW et/ou et la puissance fiscale en CV) et l’éco-malus (calculé en fonction des rejets de CO2), additionné à 40% du montant de la taxe annuelle de circulation (calculée selon la puissance fiscale en CV), le tout pour une TMC minimale de 61,50 € et une TC minimale de 42,11 €.