Une voiture réduite à l’état de tas de ferraille vendue aux enchères : vous ne devinerez jamais son prix !

Les amoureux de belles mécaniques n’échappent pas à la règle. Une passion sans faille qui pousse les plus fortunés à faire l’acquisition de modèles mythiques à coups de dizaines de millions d’euros. L’an dernier, une Mercedes Coupé 300 SLR Uhlenhaut de 1955 avait été vendue, lors d’enchères confidentielles, au prix astronomique de 135 millions d’euros, devenant par la même occasion la voiture la plus chère jamais vendue aux enchères, loin devant deux Ferrari GTO adjugées à 38 et 45 millions d’euros.

La Mercedes 300 SLR reste, à ce jour, la voiture la plus chère jamais achetée aux enchères : 135 millions d'euros ! ©Mercedes

Une récente enchère, bien que nettement moins élevée que pour la Mercedes 300 SLR, vient de confirmer l’adage : une Ferrari 500 Mondial Spider datant de 1954 vient d’être adjugée pour la somme de 1,7 million d’euros. Une somme importante pour le commun des mortels mais nettement largement inférieure à ce que peuvent habituellement atteindre des modèles similaires. En 2019, un modèle bien conservé s’était en effet adjugé 3,77 millions d’euros.

À lire aussi

La raison est bien simple et témoigne à merveille de la folle passion des plus fortunés envers les voitures : ladite Ferrari 500 Mondial Spider a depuis bien longtemps perdu la couleur rouge d’origine. Ses sièges, son volant et ses roues également : c’est à l’état d’épave carbonisée qu’elle a été vendue par la maison Sotheby’s.

Les enchères concernant cette Ferrari 500 Mondial Spider carbonisée ont eu lieu le 19 août. Elle a été adjugée à 1,7 million d'euros ! ©Sotheby's

La voiture avait été totalement carbonisée lors d’un incendie il y a 60 ans, lors d’un accident en course. Avant d’être réduite à l’état de carcasse, elle pouvait atteindre 235 km/h et avait une accélération de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Signée par le designer italien Pinin Farina, la Ferrari 500 Mondial Spider n’a été produite qu’à 13 exemplaires. D’où son prix élevé pour de telles enchères, même carbonisée.