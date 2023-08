Une étude dézingue la Belgique au niveau du coût de la recharge d’une voiture électrique : nous sommes le 2e pays le plus cher d’Europe !

L’énergie aussi. Et si les prix du gaz et de l’électricité ont considérablement baissé depuis leur impressionnant pic hivernal, ils restent largement supérieurs à ceux pratiqués avant la crise inflationniste. Cela s’en ressent sur les factures annuelles. Mais également d’un point de vue hebdomadaire, pour ceux qui disposent d’une voiture électrique.

L’organisme Switcher vient d’analyser les coûts de la recharge d’un véhicule électrique à domicile en Europe et a permis d’établir un classement dont la Belgique ne peut pas trop se targuer : selon cette étude, la Belgique serait le deuxième pays le plus cher d’Europe avec un coût moyen aux 100 kilomètres estimé à 8,05 €. Seul le Danemark ferait pire avec un tarif moyen de 10,53 € des 100 km. Largement au-dessus de la moyenne européenne qui s’élève à 4,02 €, celle-ci étant notamment tirée par le bas par les pays de l’Est.

La Belgique est le 2e pire pays d'Europe en matière de coût de recharge pour les voitures électriques. ©switcher.fr

”Les endroits les moins chers d’Europe pour faire rouler un véhicule électrique se trouvent principalement en Europe centrale et du sud-est, où la possession d’un véhicule électrique est moins populaire, indique Switcher. Ces pays ont tendance à avoir des ventes plus faibles et une plus petite part de marché des véhicules électriques en raison des coûts prohibitifs de nombreux véhicules électriques et hybrides.”

En Europe, les coûts moyens de recharge pour un trajet de 100 km ont augmenté de 21 % à fin 2022 par rapport au premier semestre, indique Switcher, qui se base sur les données d’Eurostat. “Les coûts moyens de recharge des véhicules électriques en Belgique ont explosé de 34,12 % à fin 2022 par rapport au premier semestre. En Belgique, les conducteurs paient environ 7 fois plus par charge (27,66€) que les conducteurs kosovars de voitures électriques (3,92€).”

Le conducteur belge de voiture électrique paierait sa recharge plus de deux fois plus cher qu’en France et deux euros de plus aux 100 kms qu’en Allemagne.

Selon le SPF Économie, le prix de la recharge électrique à domicile a toutefois continué à baisser ces dernières semaines, pour s’établir à 7,6 € aux 100 kilomètres. La Belgique resterait toutefois le deuxième pays le plus cher en la matière. Cela reste moins cher que les carburants traditionnels comme l’essence ou le diesel, surtout au vu des dernières hausses de prix.