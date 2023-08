Bienvenue à bord des nouvelles Skoda Superb et Kodiaq, qui marquent le retour des boutons !

Les habitacles des futurs Superb et Kodiaq sont dans la continuité des derniers produits Skoda, et font la part belle à la digitalisation. Ils disposeront notamment d’un écran flottant de 13 pouces au centre pour le multimédia, et d’un tableau de bord digital de 10 pouces. Le style est donc épuré, à l’image de ce que propose l’Enyaq. Mais là où le SUV électrique oblige à passer par l’écran pour toutes les fonctionnalités, les futurs haut de gamme marquent un retour aux touches physiques, pour la climatisation notamment, sous le forme de trois commandes rotatives. Un choix ô combien pertinent tant en matière d’ergonomie que de sécurité routière. Celle du centre sera en outre multifonctionnelle. Il sera possible de lui assigner plusieurs fonctions : réglage de la soufflerie ou du volume, zoom sur la carte du système de navigation ou encore, sélection du mode de conduite.