La pièce d’origine Volkswagen la plus vendue au monde fait son retour dans les usines, pour le plus grand bonheur des ouvriers !

La pièce en question est en réalité… une saucisse. Une Currywurst plus exactement, spécialité culinaire populaire d’Allemagne. Il s’en consomme tellement que Volkswagen la produit en interne, à près de 7 millions d’unités annuellement ! Elles sont vendues dans le commerce, et peuvent même être commandées directement en concession chez nos voisins puisqu’elle porte un numéro de série, le fameux 199 398 500 A. Elle est d’ailleurs livrée dans un emballage portant la mention "pièce d’origine Volkswagen" et a, à ce titre, la réputation d’être la Volkswagen la plus produite au monde !