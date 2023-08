Quatre nouveaux modèles MG en 2024

Parmi elles, il y aura bien sûr le Cyberster, qui fera renaitre la tradition des roadsters MG. Les caractéristiques officielles européennes du modèle seront connues au Salon de Munich la semaine prochaine.

Mais au cours du premier trimestre, MG lancera également une compacte du segment B. Un modèle qui viendra se mêler à la bataille attendue sur le marché des petites électriques avec un prix d’appel que l’on attend très agressif.

Viendront ensuite deux autres modèles inédits : un SUV électrique plus grand et plus luxueux, qui se frottera aux Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 et consorts. Et un nouveau modèle dérivé de la MG4. Quelques rumeurs font état d’une déclinaison break de cette dernière qui viendrait remplacer l’actuelle MG5, mais rien d’officiel à ce stade.