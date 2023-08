Voici la nouvelle Volkswagen Passat, qui n’existera plus qu’en break

Cette nouvelle génération marque également le 50ème anniversaire de la Passat, écoulée depuis 1973 à plus de 30 millions d’exemplaires ! Celle-ci repose sur la plateforme modulaire MQB Evo, et se veut plus technologique que jamais avec notamment une nouvelle suspension adaptative pour plus de confort et de dynamisme. A bord, les occupants pourront profiter de sièges massants à l’avant, tandis que les passagers arrière disposeront de plus d’espace aux jambes grâce à l’allongement de 50 mm de l’empattement. Le coffre pourra contenir 690 litres, et même jusqu’à 1.920 litres une fois les sièges arrière repliés. A bord aussi, la technologie fait un bond en avant, avec un système multimédia repensé et un affichage tête-haute dans le pare-brise élargi. Malheureusement, ce n’est pas encore la Passat qui marquera le retour des boutons physiques pour une meilleure ergonomie, celle-ci restant pour l’heure fidèle au tout à l’écran.