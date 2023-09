Essai Mercedes GLC Coupé : Un peu plus fun, un peu moins gourmand

Le style plus proflé apporte non seulement un côté plus sportif, mais profite également à l'aérodynamisme, donc à la consommation. ©(c)TSCHOVIKOV

Suspensions sport en série

Voilà pourquoi sur le GLC, Mercedes installe des suspensions sport en série sur toute la gamme. Sur les versions plug-in, le train arrière a aussi droit à des amortisseurs pneumatiques à hauteur ajustable automatiquement. Et en option, on peut aller plus loin, avec des suspensions pneumatiques sur les 4 roues, et le train arrière directionnel. Nous venons de le dire, le GLC Coupé reprend les versions hybrides rechargeables du GLC Coupé (313 ou 381 ch en essence, 335 ch en diesel), qui offrent également quelque 90 km d’autonomie électrique en conditions réelles. Copier-coller aussi pour le reste du catalogue, avec les 2.0 essence de 204 et 258 ch, et les diesel de 197 et 269 ch.

L'offre de motorisations est particulièrement complète : hybride, diesel, essence.... Il y en a pour tous les gouts ! ©(c)TSCHOVIKOV

Sur la route, on retient de la version diesel 197 ch que le châssis sport de base se marie très bien avec le look du GLC Coupé, en lui offrant effectivement un ressenti assez engageant en conduite sportive sur un tracé sinueux. On apprécie au passage que Mercedes n’ait pas forcé le trait, puisque le confort est assuré dans ce qui reste un véhicule familial avant tout. L’autre version essayée, la plug-in essence, recevait la totale : suspensions pneumatiques et 4 roues directionnelles. Sur le même genre de tracé, il est clair que cette dernière option est franchement un must. L’agilité est telle que le véhicule fait facilement oublier ses pourtant imposants 2.300 kilos.

Verdict











Plus dynamique sur la route que le GLC classique ? Pas forcément, si on coche les bonnes options sur ce dernier. Mais pas besoin de cocher sur le coupé, qui est par ailleurs plus sexy, il faut bien le dire. Malgré cela, il n’est pas moins spacieux aux places arrières. Et si on ajoute que la meilleure fluidité des lignes du Coupé a plus d’impact positif sur les consos que ce que la fiche technique laisse imaginer. Finalement, tout plaide en faveur du GLC Coupé, et la seule raison d’acheter son frère classique est le volume de chargement maximal. Mais à part ça… Prix de base d’une version essence 204ch : 62.315 € TVAC.

Seul le hayon profilé se montre moins pratique que sur un GLC. Mais l'espace reste conséquent. ©(c)TSCHOVIKOV

Ses bons côtés

Ses lignes fluides et agréables

Son habitabilité et son coffre préservés

Son dynamisme sur route dès la version de base

Le Mercedes GLC Coupé 300d 220d

Longueur : 4,764 m

Largeur : 2,075 m

Hauteur : 1,615 m

Volume du coffre : 545-1 490

Poids : 2 045 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 5,7 l/100km

Puissance : 269 ch

Couple : 550 Nm

Vitesse max : 249 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 6,4 s

Emissions CO2 (WLTP) : 149 g/km

Prix de base : 81 070 €