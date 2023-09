Les recharges de voitures électriques ont explosé cet été : +350% en France !

Il est intéressant de constater que les stations les plus sollicitées sont celles se trouvant à proximité de sites touristiques et de destinations de villégiature prisées. On peut y voir une preuve que les conducteurs n’hésitent plus à voyager et à partir en vacances avec leurs voitures électriques. Ainsi, la station située à Ermont dans le Val d’Oise, au nord de Paris, a enregistré 728 sessions de recharge par jour, celle de Montignac, en Dordogne, 567, et celle de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, 496. Viennent ensuite Issoire dans le Puy-de-Dome et Souston dans les Landes avec 486 et 447 recharges quotidiennes respectivement.

Toujours selon Powerdot, le temps de recharge moyen était de 45 minutes pour un prix moyen de 10,29€ par recharge.