Mercedes CLA Concept : votre future voiture de société à une sacrée gueule !

Le concept préfigure la version "berline" de la prochaine CLA. Le break devrait également être reconduit, vu le succès de l'actuelle mouture. © Mercedes-Benz AG

Recharges ultra-rapides

Au moment de passer à la série, la CLA sera le premier modèle Mercedes construit sur la nouvelle plateforme MMA dédiée à l’électrification. Son moteur, dérivé de celui de l’EQXX produit 175 kW (238 ch) et assure un niveau d’efficience jamais atteint : 93% de l’énergie utilisée est transmise aux roues - arrière dans le cas présent – contre 30 à 40% environ avec un moteur thermique.

Elle adoptera surtout architecture électrique en 800V, garantissant des recharges ultra-rapides : selon Mercedes, 15 minutes suffiront pour récupérer 400 km, grâce à une puissance de charge de 250 kW. De plus, l’aérodynamisme travaillé pourrait lui permettre de ravir à la Hyundai Ioniq 6 le titre de voiture électrique la plus efficiente, avec une consommation attendue autour de 12 kWh/100 km. En outre, la charge bidirectionnelle permettra d’alimenter des appareils électriques, voire une installation domestique avec l’énergie de la batterie.

Design aéro

Esthétiquement, cette CLA reste fidèle aux principes de l’actuelle, avec une silhouette de coupé caractérisée par un pavillon plongeant vers l’arrière. Ce pavillon, fait d’une seule pièce de verre constellé d’étoiles, offre une grande fluidité esthétique, et sert l’aérodynamisme permettant d’atteindre l’efficience attendue ci-dessus. A l’avant et à l’arrière, les logos – et même toute la calandre – sont lumineux, et les phares dessinent des étoiles, symbole de Mercedes, comme on a déjà pu le voir sur la dernière Classe E.

Si l'on enlève les aspects les plus futuristes, on peut se faire une idée assez précise de ce que sera l'habitacle de série. © Mercedes-Benz AG

Triple écran

A bord, si l’on fait fi des éléments propres au concept (pédales et mobilier translucide notamment), on peut se faire une idée de ce que sera l’habitacle du modèle de série. Et l’on peut donc bien imaginer que les trois écrans du bandeau de tableau de bord soient une option retenue. Pour le reste, on aura un volant Mercedes plus classique, un système multimédia MBUX et, petite particularité, des réglages de clim qui semblent directement intégrés aux bouches de ventilation. Par ailleurs, la conduite autonome de niveau 3 sera proposée.

La date de mise en production de la version de série n’est pas encore annoncée, au contraire du lieu choisi pour l’assurer : ce seront les usines de Rastatt (Allemagne), Kecskemét (Hongrie) et Pékin (Chine).