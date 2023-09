Mini passe la vitesse supérieure sur l’électrique en présentant les nouvelles Cooper et Countryman

Difficile de réinventer un design aussi évocateur que celui de la Mini. Toutefois, depuis le lancement de la "new Mini" en 2001, les générations successives n’ont cessé de prendre de l’embonpoint, et la nouvelle venue poursuit sur cette lancée. Les épaules sont plus larges que jamais, les angles un brin plus marqués. Mais les grands yeux ronds – désormais full-LED – restent. A l’intérieur, la planche de bord est plus épurée que jamais mais conserve son grand écran multimédia circulaire, désormais flottant, ce qui apporte un design plus aérien à l’habitacle.