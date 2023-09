Audi Q6 e-tron : le chainon manquant

Long de 4,75 m, le Q6 e-tron est le juste milieu entre les deux modèles précités. Il arbore le nouveau design de la marque, aux angles moins marqués et au regard moins agressif. Mais surtout, il repose sur une toute nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques. Baptisée PPE, celle-ci donnera naissance à de nombreux modèles premium du groupe Volkswagen. Chez Audi bien sûr, mais également chez Porsche, où la prochaine génération de Macan devrait également y recourir. On ne connait pas encore tous les détails techniques, mais la batterie de 100 kWh devrait alimenter des moteurs répartis sur chaque essieux, pour une puissance combinée comprise entre 350 et 600 chevaux. Des valeurs qui restent à confirmer.