Le nouveau Renault Scenic a bien changé

Les dimensions font de ce Scenic l'alter-ego électrique de l'Austral. ©Renault

Google et matériaux recyclés

L’habitacle s’annonce spacieux, avec une belle largeur aux épaules pour les passagers arrière notamment. Le dossier de la place central renferme un astucieux accoudoir tel qu’aperçu dans le nouveau Rafale, conçu pour supporter tablette et smartphones, pour le plus grand bonheur des passagers. A l’avant, on retrouve le combo désormais classique d’une instrumentation numérique et d’un large écran placé verticalement pour le multimédia. Ce dernier pilote bien sûr Android Automotive, ultra complet et ultra connecté.

L'habitacle est conforme a celui des derniers produits Renault. L'écran central vertical pilote Android Automotive, très complet et réactif. ©Renault

Les matériaux et la conception font la part belle aux matériaux recyclés et biosourcés dans leur grande majorité, notamment le textile des sièges des finitions Techno et Esprit Alpine, ou encore la structure de la planche de bord.

Jusqu’à 620 km !

Electrique, le nouveau Scenic laissera le choix entre deux motorisations, de 170 ou 220 ch, et deux capacités de batteries. La première, de 60 kWh devrait permettre d’atteindre les 420 km en cycle WLTP. La seconde, plus généreuse avec 87 kWh, jusqu’à 620 km ! La recharge en courant alternatif pourra se faire jusqu’à 22 kW, une excellente valeur pour le segment. Et pour les longs trajets, la charge atteindra 150 kW et sera optimisée par un pré-conditionnement de la batterie lorsqu’une halte de charge sera programmée dans le GPS.

Quant à l’agilité, elle devrait être assurée par une maintien du roulis bien contenu et surtout, un poids limité pour un véhicule électrique de cette gamme, à 1842 kg sur la version la plus lourde.

La commercialisation est prévue pour début 2024.