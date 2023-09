Réforme fiscale automobile en Wallonie : Touring dénonce un “obstacle” à l’électrification des véhicules

À peine la réforme fiscale automobile adoptée au Parlement wallon, l’organisme de défense des automobilistes Touring se dit “reconnaissant que la réforme réussisse relativement bien à réunir différents objectifs, parfois contradictoires de nature, tout en cherchant à encourager la transition vers une mobilité plus verte sans pour autant pénaliser les citoyens qui n’ont pas encore la possibilité de passer aux véhicules les plus économiques et écologiques du marché. Nous saluons l’effort visant à promouvoir l’achat de véhicules légers tout en évitant de pénaliser ceux qui ont besoin de véhicules plus grands et plus lourds pour répondre à leurs besoins.”