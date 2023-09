Enfin du neuf pour la Tesla Model 3

L'habitacle progresse mais reste concentré autour de son écran unique. ©Tesla

Ecran unique et clignotants tactiles

A bord, Tesla annonce un intérieur entièrement nouveau. Et c’est vrai pour les habillages et matériaux, de meilleure facture qu’auparavant, ce qui est loin d’être un détail. Un bandeau d’éclairage d’ambiance personnalisable court désormais tout autour des occupants. Et la console centrale repensée permet de recharger deux smartphones sans fil. Occupants qui profiteront d’encore plus de silence à bord grâce au verre acoustique à 360°. En revanche, Tesla n'a pas jugé bon d’intégrer un écran d’instrumentation ou même un afficheur tête-haute. Tout se passe toujours via l’unique écran central. L’ergonomie ne progresse donc pas. Au contraire, le constructeur a remplacé le commodo de clignotant par des commandes tactiles (avec retour haptique heureusement) sur le volant. L’écran se veut toutefois un peu plus clair et pratique, grâce notamment à des bords plus fins. Les passagers du second rang seront, eux, ravis de voir apparaitre leur propre écran de 8’’ pour le multimédia.

Les passagers arrière disposent désormais de leur propre écran de 8 pouces ! ©Tesla

Les nouvelles Tesla Model 3 Propulsion et Grande Autonomie sont disponibles dès à présent en Belgique, à des tarifs toujours très compétitifs, dans la bonne habitude de la marque : 45.970€ ou 53.970€.