Peugeot partenaire de Vilebrequin pour le GP Explorer 2

C’est pourquoi le constructeur français s’est associé à la chaine YouTube Vilebrequin, dont les deux protagonistes avaient remporté la première édition l’an dernier. La même chaine qui a donné vie à l’incroyable Milletipla, un Fiat Multipla de plus de 1.000 chevaux. Pour Peugeot, ce sera l’occasion de toucher un public plus jeune que d’habitude, puisque 98% des spectateurs (sur place et sur les réseaux) ont moins de 35 ans. Plus féminin aussi, avec 45% de femmes.