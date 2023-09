Essai auto BYD Seal : Une trop bonne impression ?

Par ses dimensions et son positionnement, la BYD Seal affronte la Tesla Model 3 et la Hyundai Ioniq 6 ©BYD

Bien née

Pour la Seal, BYD n’a mégoté sur rien : l’exemplaire que nous avons testé en version propulsion n’a transigé ni sur la qualité ni sur la rigueur de mise au point. Comme ses devancières, elle a du double-vitrage et étrenne la plateforme Cell-to-Body, dont la rigidité profite à un châssis précis, filtrant (pas de bruits de roulement) et très bien suspendu. Assez lourde, mais bien dotée en pneus et freins, la Seal jongle avec un bel équilibre dynamique. Elle est donc plutôt agréable à conduire…à condition de désactiver les aides à la conduite, trop intrusives dans leurs interventions et au déclenchement intempestif. Disponible en propulsion (Design) ou toutes roues motrices (Excellence), elle promet respectivement 570 ou 520 km d’autonomie (WLTP combiné) avec une batterie de 82,5 kWh. Cette dernière pourra se recharger de 10 à 80% en 30 minutes sur une borne de 150 kW. C’est un peu long face à une BMW i4 et, surtout, une Tesla Model 3 – référence du segment – qui acceptent 205 kW pour la première, et jusqu’à 250 kW pour la seconde.

Comme sur les autres modèles, la qualité de l'habitacle est irréprochable. ©BYD

Verdict 14/20

Cette Seal peut-elle sérieusement inquiéter ses concurrents ? Sur le plan de la qualité perçue et de l’agrément, assurément. Sur celui de la consommation, on attendra pour juger, sachant que les autres modèles BYD se montrent plutôt gourmands. Mais sur le plan digital, la copie est à revoir. L’écran central pivotant est un gadget amusant, mais finalement fort peu utile tant le multimédia est pauvre est complexe. Et si l’équipement est très fourni, le prix n’est pas aussi agressif qu’attendu : 46.990€ pour la version propulsion ; 51.990€ pour l’AWD. Des prix sans doute trop proches de ceux de la Tesla Model 3 mise à jour (45.970€ à 53.970€) pour convaincre les hésitants.

Le comportement routier est gentiment dynamique. ©BYD

Ses bons côtés :

- Son équipement de série fourni

- Son agrément de conduite

- Son habitacle bien dessiné

BYD Seal Design

Longueur : 4,800 m

Largeur : 1,875 m

Hauteur : 1,460m

Volume du coffre : 400 l + 53 l à l’avant

Poids : NC

Consommation moyenne (WLTP) : 16,6 kWh/100km

Puissance : 313 ch

Couple : 360 Nm

Vitesse max : 180 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 5,9 s

Batterie : 82,5 kWh nets

Autonomie (WLTP) : 570 km

Prix de base : 45.970 €