700 km d’autonomie : le nouveau Peugeot E-3008 électrique se dévoile intégralement !

Bien qu’en fin de vie, le 3008 reste l’un des bestsellers de Peugeot. Et un modèle particulièrement important car inscrit au cœur du segment le plus porteur d’Europe. Pourtant, Peugeot n’hésite pas à prendre le risque de le proposer exclusivement en motorisation électrique, pour le lancement européen en tous cas. Des versions hybrides et hybrides rechargeables viendront un peu plus tard "selon les marchés" ainsi qu’un moteur essence "dédié aux marchés internationaux". Pas pour nous, donc.