Coyote affichera des messages de prévention et distribuera des éthylotests durant la semaine de la mobilité

"La semaine de la mobilité est l’occasion de rappeler que chaque usager de la route, peu importe le moyen de transport qu’il utilise, a un rôle à jouer pour partager la route en sécurité et faire baisser le nombre d’accidents, en respectant les règles mais également en augmentant son attention à l’autre" explique Valérie De Bue, Ministre wallonne de la sécurité routière. "Par ailleurs, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, de nombreux évènements festifs seront organisés dans les prochains jours. Pour ne pas gâcher ces bons moments, il me semble essentiel de rappeler que celui qui se déplace sur la route est celui qui n’a pas consommé d’alcool. Sur nos routes, l’alcool est encore en cause dans 1 accident mortel sur 4".

Ethylotests gratuits

Par ailleurs, durant cette période, les clients qui se présenteront dans les points de vente Coyote de Gand, Bruxelles, Liège et Wavre se verront remettre gratuitement un éthylotest.

"Nous voulons agir concrètement pour sensibiliser les automobilistes des dangers de la route et principalement à propos de l’interdiction de consommer de l’alcool au volant. Notre préoccupation centrale est d'améliorer la sécurité routière et cela passe avant toute chose par la prévention." détaille Vincent Hébert, Directeur Général de Coyote Systems Benelux.