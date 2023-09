Le Jeep Wrangler mis à jour arrive en Europe, le Gladiator la quitte

Contrairement à d’autres modèles concurrents, le Wrangler est parvenu à garder son âme et son caractère brut. Ce qui ne l’empêche pas de consentir à quelques raffinements. Le nouveau modèle propose notamment des sièges avant à réglage électrique en 12 directions en option et un tout nouveau tableau de bord avec écran tactile de 12,3 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série.

Côté assistances à la conduite, l'alerte de somnolence, de franchissement de ligne et la lecture des panneaux de signalisation font partie de la dotation de série.

Pas de changements techniques en revanche : chez nous, le Wrangler n’est plus proposé qu’avec le moteur hybride rechargeable de 380 ch, autorisant 51 km d’autonomie 100% électrique.

Le Gladiator s'en va. Dommage pour les amateurs de pick-up et de gros V6. ©Jeep

Adieu Gladiator

Le Jeep Gladiator, le pick-up dérivé de ce Wrangler, n’aura en revanche pas droit à ces évolutions. Sa production pour l’Europe s’arrêtera avant la fin de l’année, après une série spéciale d’adieu. Baptisée FarOut, elle se distingue par divers détails comme les sièges et volant chauffants en cuir, des feux avant et arrière à LED, un système audio Alpine Premium et un toit rigide en trois parties couleur carrosserie.

Jeep explique cette décision par sa volonté de devenir 100% électrifié en Europe. On peut aussi y voir un aveu d’échec, car malgré son délicieux V6 diesel de 264 chevaux et son indéniable côté "cool", l’Américain n’a jamais pu rivaliser avec les best-sellers de la catégorie dans nos contrées. Dommage.