Essai auto Mercedes CLE : Entre deux philosophies

La Mercedes CLE repose sur une plateforme de C, mais prend une nomenclature en E, preuve de son positionnement entre ces deux segments. ©Mercedes

De même que l’empattement, réduit de 8 mm par rapport à celui de l’ancienne Classe E coupé, et précisément égal à celui de la berline C actuelle. L’habitabilité intérieure s’en ressent évidemment, mais tout dépend de quel modèle on vient. Car les clients du coupé Classe C seront au contraire ravis de découvrir une voiture sensiblement plus généreuse. En clair, la Mercedes CLE se positionne entre les deux anciens coupés. Et cela ne vaut pas que pour le design, la présentation intérieure, et l’espace à bord. C’est toute l’âme de la voiture qui réalise ce grand écart.

L'habitacle permet véritablement d'accueillir quatre passagers. ©Mercedes

6 cylindres

Par exemple, le catalogue mécanique s’ouvre sur les mêmes moteurs que ceux de la Classe E, faisant l’impasse sur l’offre de base de la Classe C. L’entrée de gamme est donc un 4 cylindres 2.0 litres de 204 ch (CLE 200), suivie par la déclinaison 258 ch de ce même moteur (CLE 300), puis surtout, prestige du coupé oblige, par un 6 cylindres 3.0 litres de 381 ch (CLE 450). Il y a aussi une CLE 220d, avec moteur diesel 200 ch. Pour la suite, on annonce bien sûr une ou plusieurs versions plug-in, ainsi que les inévitables AMG. Les responsables de la marque veulent nous en dire le moins possible à ce sujet pour le moment, mais on comprend entre les lignes que là aussi, la CLE sera plus E que C : les bases mécaniques seraient plutôt à 6 qu’à 4 cylindres.

Le comportement routier est plus dynamique que celui de l'ancienne Classe E Coupe...et moins que l'ancienne Classe C Coupe. ©Mercedes

Verdict











Le comportement routier de la CLE tend plus vers la Classe C que vers la nouvelle Classe E, qui opère un retour assumé vers plus de confort. La CLE apporte donc véritablement quelque chose tant à la gamme C qu’à la gamme E. Le châssis compact et agile de la première de marie bien avec les moteurs de la seconde. Notez… que cela vaut surtout si on opte pour le 6 cylindres de la CLE 450. C’est là que la recette prend le mieux. Avec les moteurs également disponibles dans la Classe C « normale », la différence est moins marquée, même si la CLE profite bien sûr de ses propres réglages. Mais soyons clair, ce coupé n’est sous son meilleur jour que lorsque son agilité est magnifiée par une réelle puissance… et une belle sonorité.

L'habitacle est identique à celui de la Classe C, avec une qualité irréprochable. ©Mercedes

Ses bons côtés

- Son design fluide et athlétique

- Sa nature de vrai coupé 4 places

- La saveur du 6 cylindres

Mercedes CLE 450

Longueur : 4,850 m

Largeur : 1,860 m

Hauteur : 1,428 m

Volume du coffre : 410

Poids : 1 890 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 7,8-8,6 l/100km

Puissance : 381 ch

Couple : 500 Nm (+ boost 200 Nm)

Vitesse max : 250 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 4,4 s

Emissions CO2 (WLTP) : 176-196 g/km

Prix de base : n.c. (octobre)