Ni Vias ni le ministre Gilkinet ne sont favorables à un permis cycliste : “Il faut lever tous les freins à la pratique du vélo”

L’autre problème, relève Benoît Godart, c’est la place réservée aux enfants dans une société où les cyclistes devraient disposer d’un permis. “Mes enfants ont appris à rouler très tôt. Et dès 5 ans, ils roulaient avec moi, sans petites roues, sur la chaussée. Comment voulez-vous qu’ils passent un examen théorique pour obtenir un tel permis ? C’est insensé.”

Benoît Godart roule régulièrement avec ses enfants. "Imposer un permis signifierait qu'ils n'auraient plus le droit de rouler. C'est insensé", estime-t-il. © Bernard Demoulin

Toutefois, le porte-parole de l’Institut Vias concède que certains cyclistes exagèrent dans le non-respect du Code de la Route. “Ceux-là jettent le discrédit sur l’ensemble de la communauté cycliste.”

Serait-il dès lors favorable à une immatriculation telle que celle disposée sur les speed pedelec, ces fameux vélos électriques bridés à 45 km/h ? Non plus : “Tous les vélos ne pourraient en être équipés. Comment voulez-vous installer une telle plaque sur un VTT sans garde-boue ? Cela poserait d’importants problèmes de discriminations entre cyclistes.”

Georges Gilkinet : “Il faut lever tous les freins à la pratique du vélo”

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, estime qu'instaurer un permis cycliste pourrait être un frein à l'utilisation du vélo.

Côté politique, le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, n’est absolument pas favorable, non plus, à un tel permis pour cycliste. “Il faut au contraire lever tous les freins à la pratique du vélo, indique-t-il. Le vélo, c’est bon pour la santé, c’est bon pour la mobilité en général et ça permet de diminuer le nombre de voitures sur la route, avec la pollution qu’elles génèrent et les accidents qu’elles risquent de provoquer, laissant de la place à ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur voiture.”

Et le ministre de citer une étude indiquant que les Belges parcourent, en moyenne, une vingtaine de kilomètres pour se rendre au travail. “Pourquoi ne pas les encourager encore davantage à les faire à vélo ? Avec en plus une prime de déplacement payée par l’employeur et bénéficiant d’une exonération fiscale, comme nous l’avons décidée sous cette législature ?”

Le ministre se dit par contre favorable aux formations pour cyclistes, jeunes et moins jeunes. “Mais leur imposer un permis de conduire serait une totale ineptie à mes yeux, une mesure que je n’accepterai jamais. Les statistiques montrent que les cyclistes sont peu responsables d’accidents de la route mais en sont beaucoup plus souvent (et beaucoup trop souvent) victimes, causé par des usagers motorisés. Et qu’un cycliste est plutôt plus prudent en général sur la route, parce qu’il a mieux conscience des risques qu’on fait subir à un usager plus vulnérable en roulant trop vite, en se laissant distraire ou en ne respectant pas les distances de sécurité. Cela dit, comme les piétons, les cyclistes ne sont pas exonérés des règles du Code de la route.”