La Ford Ranger passe à l'hybride rechargeable

Grâce aux prises dans la benne, il sera possible d'alimenter de petits outils électriques via la batterie du véhicule. ©Ford

Batterie mobile

On comprend donc que Ford en dise encore assez peu. Voici ce que l’on sait : le moteur thermique servant de base au système hybride sera le bloc essence 2.3 litres, l’ensemble développera un couple supérieur aux 600 Nm du 3.0 litres diesel, le modèle disposera d’une transmission 4x4 et de réelles aptitudes tout-terrain, et sera capable de tracter jusqu’à 3.500 kilos. Quant à la batterie, elle autorisera une autonomie électrique WLTP de 45 km. Mais, plus intéressant à notre avis, cette batterie pourra être utilisée via les prises 220V placées dans l’habitacle et dans la benne. Les clients professionnels pourront donc faire fonctionner leur outillage électrique sur un chantier pas encore raccordé au réseau, et cela sans emmener un générateur thermique. Autant de volume de chargement gagné dans la benne. Plus d’infos à suivre… pendant les 18 mois prochains.