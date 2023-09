Voici la moto pliante de Honda, version 3.0

Dans les années 80, Honda a commercialisé une moto encore plus petite que la légendaire Monkey. Dotée d’un moteur 50cc, la Motocompo disposait d’un guidon pliable et d’une selle escamotable. L’engin était alors assez petit pour être rangé dans le coffre d’une voiture de ville. La Motocompo n’a vécu que quelques années, mais ça a suffit pour en faire un objet culte de son époque, et n’espérez pas en trouver une en état de marche pour moins de 3.000€. Sa version 3.0 sera bien moins chère.