C’est officiel : Volvo arrête le diesel

Pour le climat, évidemment

Bien entendu, Volvo justifie cette décision par la défense des enjeux climatiques dans un discours aux arguments bien rôdés : "Il est grand temps que les dirigeants industriels et politiques fassent preuve de fermeté et de détermination, et proposent des politiques et des actions significatives pour lutter contre le changement climatique. Nous nous engageons à faire notre part et nous encourageons nos pairs ainsi que les dirigeants politiques du monde entier à faire la leur." a déclaré Jim Rowan, CEO de Volvo.