Nouveau Volkswagen Tiguan : Le gardien du temple

Hasard du calendrier, le nouveau Tiguan apparait quelques jours après le nouveau Peugeot 3008, son principal concurrent direct sur le marché européen. Mais si le français casse le moule du précédent modèle et fait la part belle à l’électrification sous toutes ses formes, l’Allemand reste quant à lui plus pragmatique dans son style et son offre. Bien sûr, le Tiguan change : il adopte les nouveaux codes stylistiques de Volkswagen, avec des angles qui s’arrondissent, des feux qui se fondent dans la calandre et un bandeau lumineux traversant sur le hayon. Mais l’allure globale et les proportions l’identifient immédiatement comme étant un Tiguan.