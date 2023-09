Essai auto SsangYong Torres : Cette fois, c’est la bonne !

Esthétiquement, le Torres fait preuve d'un vrai caractère, qui le distingue de la concurrence sur son segment. ©SsangYong

Et la bonne surprise se poursuit à bord, où l’on est littéralement bluffé par la qualité et la finition de l’habitacle. Les matériaux sont soignés, parfaitement assemblés, et surtout le design est réellement moderne. Bien sûr, les plus tâtillons discuteront du large encadrement noir de l’écran central ou du peu de personnalisation offerte par l’instrumentation numérique. Mais l’ensemble se montre cohérent, réactif et ergonomique. Et l’espace à bord est tout simplement gigantesque. Le coffre, notamment, offre une contenance de 703 litres.

Long de 4,70 m de long, le Torres offre beaucoup d'espace à bord. Le coffre affiche notamment une généreuse contenance de 703 litres ! ©SsangYong

Un vrai SUV

Mais ne vous fiez pas trop à ses airs de costaud. Le Torres laisse la transmission intégrale au rang des options, et le choix d’une boite manuelle ou automatique à six rapports. Avec cette dernière, l’unique motorisation essence 1,5 litre 163ch fait un boulot remarquable. Suffisamment alerte en gardant à l’esprit qu’on est bien au volant d’un SUV familial, il fait aussi preuve d’une grande discrétion acoustique. SsangYong a également soigné le comportement routier, avec une direction précise et une prise de roulis bien maitrisée. Ce Torres se montre même réellement plaisant à conduire, à condition d’accepter la fermeté de l’amortissement si l’on fait le choix des jantes de 20’’. Reste que cette combinaison se montre un peu gourmande en carburant : nous avons tourné autour de 9l/100km de moyenne durant cet essai.

Malgré son look de tout-terrain assumé, le Torres est avant tout un agréable SUV familial. ©Ssangyong

Verdict











Personnalité esthétique, habitacle spacieux et soigné, équipement fourni, comportement routier à la hauteur et tarif bien placé (à partir de 36.490€) : ce Torres semble avoir de beaux atouts pour jouer un rôle d’outsider. En revanche, on ne peut que supplier les ingénieurs de revoir la sensibilité des différents systèmes d’aides à la conduite, qui provoquent des alertes sonores incessantes, intempestives et pas toujours justifiées. Ce qui peut vite devenir stressant, voire oppressant. Mais pour le reste, il laisse entrevoir un avenir prometteur à SsangYong… à condition que la marque ne reparte pas une nouvelle fois d’une page blanche !

L'habitacle est non seulement moderne, avec un mutlimédia à la hauteur et une instrumentation numérique, mais il est aussi très bien réalisé. ©SsangYong

Ses bons côtés :

- Son habitacle spacieux et son équipement généreux

- Son comportement routier efficace et agréable

- Son style de baroudeur original dans le segment

SsangYong Torres 2WD AT6

Longueur : 4,700 m

Largeur : 1,860 m

Hauteur : 1,710 m

Volume du coffre : 700

Poids : 1.528 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 8,5 l/100km

Cylindrée : 1 497 cc

Puissance : 163 ch

Couple : 280 Nm (+ boost 200 Nm)

Vitesse max : 191 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : nc

Emissions CO2 (WLTP) : 194 g/km

Prix de base : 41.190€ (Manuelle : 34.490€)