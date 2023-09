Fiat décline déjà la nouvelle 600 en hybride

Fiat est on ne peut plus clair sur la raison d’être de cette nouvelle motorisation : "rester pertinents sur les marchés tels que l’Italie, où le tout électrique n’a pas encore décollé". Le but avoué est donc de séduire le plus grand nombre, pas encore prêt à sauter le pas de l’électrique. Rappelons d’ailleurs que ce n’est pas le seul modèle concerné au sein du groupe Stellantis, puisque la Jeep Avenger et la Citroën C4X, promises à leur lancement en électrique seulement, ont discrètement vu leurs gammes enrichies de versions thermiques.