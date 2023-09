Future MG3 : une citadine hybride à moins de 18.000€

A la faveur de rendus d’homologation ayant fuité sur Internet, on peut se faire une idée de ce à quoi ressemblera la future petite MG.Son style s’inspire clairement de celui des MG4 et MG Cyberster. On y trouve donc une pointe d’agressivité, mais pas trop, des flancs aux lignes tendues et aux galbes prononcés, et une partie arrière qui semble plutôt classique.